Politico: Трамп готовит морскую блокаду Кубы

Издание отмечает, что после операции в Каракасе президент США несколько раз публично увязывал Кубу с ситуацией в Венесуэле. Он заявлял, что Гавана больше не должна получать нефть и финансовые ресурсы от венесуэльских властей, и обвинял кубинское руководство во вмешательстве во внутренние дела этой страны. Эти заявления легли в основу нынешних обсуждений в Вашингтоне возможных новых ограничительных мер.