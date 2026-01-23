Politico: Трамп готовит морскую блокаду Кубы

Трамп взялся за Кубу после Венесуэлы.
Администрация США рассматривает возможность введения полной морской блокады Кубы, чтобы прекратить импорт нефти на остров. Об этом сообщают американские СМИ.
«Окончательное решение по [блокаде] пока не принято. Тем не менее, соответствующие предложения могут представить президенту Дональду Трампу в рамках более широкого пакета мер, направленных на смену власти в республике», — сообщает РИА Новости, ссылаясь на Politico.
По информации Politico, идею блокады активно продвигают давние критики кубинского руководства внутри администрации. Одним из ключевых сторонников этого варианта издание называет госсекретаря Марко Рубио. Собеседники журнала утверждают, что сторонники жесткой линии добиваются фактического перекрытия энергопоставок, рассчитывая через экономическое давление добиться политических уступок от Гаваны.
Издание отмечает, что после операции в Каракасе президент США несколько раз публично увязывал Кубу с ситуацией в Венесуэле. Он заявлял, что Гавана больше не должна получать нефть и финансовые ресурсы от венесуэльских властей, и обвинял кубинское руководство во вмешательстве во внутренние дела этой страны. Эти заявления легли в основу нынешних обсуждений в Вашингтоне возможных новых ограничительных мер.