Канада против системы «Золотой купол» над Гренландией, заявил Трамп

«Канада выступает против строительства “Золотого купола” над Гренландией, хотя “Золотой купол” защитил бы Канаду», — написал он в соцсети Truth Social.
Американский лидер также отметил, что вместо этого Канада предпочла сотрудничество с Китаем, который, по его мнению, «съест их» в течение года.
