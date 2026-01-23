Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Канада против системы «Золотой купол» над Гренландией, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Канада выступила против строительства системы ПРО «Золотой купол» над Гренландией.

Источник: Reuters

«Канада выступает против строительства “Золотого купола” над Гренландией, хотя “Золотой купол” защитил бы Канаду», — написал он в соцсети Truth Social.

Американский лидер также отметил, что вместо этого Канада предпочла сотрудничество с Китаем, который, по его мнению, «съест их» в течение года.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше