Администрация Трампа обсуждает полную морскую блокаду Кубы

Ранее, после событий в Каракасе, риторика американского лидера в отношении Гаваны ужесточилась: от заявлений о том, что Куба «падёт сама по себе», Трамп перешёл к прямым угрозам, заявив, что Штатам, возможно, не останется ничего иного, кроме как «прийти и взорвать это место». Он также пообещал, что Куба больше не будет получать нефть и финансы из Венесуэлы.