Администрация Трампа обсуждает полную морскую блокаду Кубы

Администрация США рассматривает возможность введения полной морской блокады Кубы с целью прекращения импорта нефти на остров. Об этом со ссылкой на осведомлённые источники сообщает издание Politico.
Согласно информации, этот радикальный вариант обсуждается в окружении президента Дональда Трампа и имеет поддержку госсекретаря Марко Рубио, а также ряда критиков кубинского режима. Окончательное решение ещё не принято, но предложения могут быть представлены Трампу как часть более широкого пакета мер, нацеленных на смену власти в республике.
Ранее, после событий в Каракасе, риторика американского лидера в отношении Гаваны ужесточилась: от заявлений о том, что Куба «падёт сама по себе», Трамп перешёл к прямым угрозам, заявив, что Штатам, возможно, не останется ничего иного, кроме как «прийти и взорвать это место». Он также пообещал, что Куба больше не будет получать нефть и финансы из Венесуэлы.
