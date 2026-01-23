Ричмонд
Иран подтвердил гибель более 3 тысяч человек во время беспорядков

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подтвердил официальные данные о жертвах массовых беспорядков в стране, сообщив, что общее число погибших составило 3 117 человек.

В своём Telegram-канале он уточнил, что среди погибших есть как мирные граждане, так и сотрудники силовых структур. Глава МИД также привёл статистику по разрушениям, причинённым магазинам, банкам, жилым домам и мечетям.

Ранее, 21 января, эту информацию впервые опубликовали ведущие иранские государственные СМИ, включая агентства Tasnim, Fars, ISNA и телеканал IRIB.

Ранее сообщалось, что авианосная ударная группа США скоро прибудет на Ближний Восток.

