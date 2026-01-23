Россиянам усложнят получение ВНЖ и ПМЖ в Армении

Отдельные основания ВНЖ вводятся для инвесторов‑физлиц: его смогут получить иностранцы, вложившие не менее двух миллионов драм (около 400 тысяч рублей) в уставный капитал компании либо купившие акции и ценные бумаги на эту сумму. При падении стоимости вложений ниже одного миллиона драм ВНЖ смогут отозвать. Поправки также отменяют десятилетний ВНЖ для иностранцев армянского происхождения, который ранее можно было неограниченно продлевать, и вводят ежегодные квоты на выдачу ВНЖ и ПМЖ. При превышении лимита новые заявления будут отклонять. Заявки, поданные до 1 ноября, власти обещают рассмотреть по старым правилам. Выдача ВНЖ по регистрации места жительства в Армении изменению не подверглась.