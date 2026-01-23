Россиянам усложнят получение ВНЖ и ПМЖ в Армении

Получение ВНЖ и ПМЖ Армении будет проблемным.
Пакет поправок к закону «Об иностранцах» утвердил парламент Армении 23 января. Они ужесточают правила получения вида на жительство (ВНЖ) и статуса постоянного жителя (ПМЖ) на основании регистрации индивидуального предпринимателя. Об этом сообщила пресс-служба Национального собрания Армении.
«Согласно одобренным поправкам, подать на ПМЖ по линии предпринимательства теперь можно будет только после трех лет проживания в стране по ВНЖ. Сам вид на жительство для ИП станут выдавать при выполнении одного из условий», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости».
Среди условий — наличие на счетах бизнеса не менее одного миллиона драм (порядка 200 тысяч рублей по текущему курсу) или подтвержденном обороте не ниже этой суммы в течение 60 дней до подачи заявления. Статус ИП будут прекращать при неуплате налогов более шести месяцев подряд.
Отдельные основания ВНЖ вводятся для инвесторов‑физлиц: его смогут получить иностранцы, вложившие не менее двух миллионов драм (около 400 тысяч рублей) в уставный капитал компании либо купившие акции и ценные бумаги на эту сумму. При падении стоимости вложений ниже одного миллиона драм ВНЖ смогут отозвать. Поправки также отменяют десятилетний ВНЖ для иностранцев армянского происхождения, который ранее можно было неограниченно продлевать, и вводят ежегодные квоты на выдачу ВНЖ и ПМЖ. При превышении лимита новые заявления будут отклонять. Заявки, поданные до 1 ноября, власти обещают рассмотреть по старым правилам. Выдача ВНЖ по регистрации места жительства в Армении изменению не подверглась.