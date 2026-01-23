Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белом доме дали оценку первому дню трёхсторонних переговоров в Абу-Даби

Согласно сообщению телеканала NBC, представители администрации США оценили первый день трёхсторонних переговоров между Россией, США и Украиной как продуктивный. Анонимный американский чиновник подтвердил, что состоявшаяся в Абу-Даби встреча была конструктивной.

Источник: Life.ru

Заседание трёхсторонней рабочей группы по вопросам безопасности прошло в пятницу, продолжение запланировано на субботу. Российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) Игорь Костюков, что ранее подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что в Абу-Даби российская делегация планирует провести переговоры по урегулированию украинского конфликта, опираясь на так называемую «анкориджскую формулу». Предложенная «формула» предполагает фиксацию текущей линии разграничения. Ранее российская сторона неоднократно заявляла о неприемлемости замораживания конфликта на Украине по подобному сценарию. Также главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что он лично определил рамки для диалога своей делегации. Он анонсировал, что к переговорам в субботу присоединятся начальник Генерального штаба ВСУ генерал Анатолий Гнатов и представитель Главного разведывательного управления Вадим Скибицкий.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше