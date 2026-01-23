Ранее сообщалось, что в Абу-Даби российская делегация планирует провести переговоры по урегулированию украинского конфликта, опираясь на так называемую «анкориджскую формулу». Предложенная «формула» предполагает фиксацию текущей линии разграничения. Ранее российская сторона неоднократно заявляла о неприемлемости замораживания конфликта на Украине по подобному сценарию. Также главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что он лично определил рамки для диалога своей делегации. Он анонсировал, что к переговорам в субботу присоединятся начальник Генерального штаба ВСУ генерал Анатолий Гнатов и представитель Главного разведывательного управления Вадим Скибицкий.