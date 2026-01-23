В Белом доме назвали первый день переговоров РФ, США и Украины продуктивным

В Белом доме заявили, что первый день трехсторонних переговоров между РФ, США и Украиной прошел продуктивно, передает NBC News.
«Сегодняшняя трехсторонняя встреча в Абу-Даби между Соединенными Штатами, Украиной и Россией была продуктивной. Переговоры продолжатся завтра», — заявил представитель Белого дома.
Ранее сообщалось о завершении переговоров России, США и Украины по вопросам безопасности в Абу-Даби. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в состав российской делегации входят представители руководства Минобороны во главе с начальником Главного управления Генштаба Игорем Костюковым.