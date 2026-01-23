Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белом доме назвали первый день переговоров РФ, США и Украины продуктивным

В Белом доме заявили, что переговоры РФ, США и Украины продолжатся 24 января.

Источник: Аргументы и факты

В Белом доме заявили, что первый день трехсторонних переговоров между РФ, США и Украиной прошел продуктивно, передает NBC News.

«Сегодняшняя трехсторонняя встреча в Абу-Даби между Соединенными Штатами, Украиной и Россией была продуктивной. Переговоры продолжатся завтра», — заявил представитель Белого дома.

Ранее сообщалось о завершении переговоров России, США и Украины по вопросам безопасности в Абу-Даби. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в состав российской делегации входят представители руководства Минобороны во главе с начальником Главного управления Генштаба Игорем Костюковым.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Ушакова
Дипломат и помощник президента России во внешнеполитических вопросах, Юрий Ушаков известен как один из самых влиятельных государственных деятелей. Рассказываем о важных этапах в его биографии.
Читать дальше