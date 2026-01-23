В Белом доме назвали первый день переговоров РФ, США и Украины продуктивным

Ранее сообщалось о завершении переговоров России, США и Украины по вопросам безопасности в Абу-Даби. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в состав российской делегации входят представители руководства Минобороны во главе с начальником Главного управления Генштаба Игорем Костюковым.