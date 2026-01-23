Зеленский заявил о договоренности с Трампом о поставках ракет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении договорённости с американским коллегой Дональдом Трампом о поставках зенитных ракет PAC-3 для систем ПВО Patriot.
По его словам, соглашение было достигнуто во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Точное количество ракет, которые получит Украина, Зеленский не раскрыл.
Напомним, что глава киевского режима неоднократно обращал внимание на трудности с пополнением запасов ракет для систем противоракетной обороны и поиском финансирования для этих целей.
Ранее сообщалось, что США и ЕС планируют собрать 800 миллиардов долларов на восстановление Украины.
