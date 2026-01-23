Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский заявил о договоренности с Трампом о поставках ракет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении договорённости с американским коллегой Дональдом Трампом о поставках зенитных ракет PAC-3 для систем ПВО Patriot.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении договорённости с американским коллегой Дональдом Трампом о поставках зенитных ракет PAC-3 для систем ПВО Patriot.

По его словам, соглашение было достигнуто во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Точное количество ракет, которые получит Украина, Зеленский не раскрыл.

Напомним, что глава киевского режима неоднократно обращал внимание на трудности с пополнением запасов ракет для систем противоракетной обороны и поиском финансирования для этих целей.

Ранее сообщалось, что США и ЕС планируют собрать 800 миллиардов долларов на восстановление Украины.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше