«Не буду говорить, сколько»: Зеленский заявил, что получит от Трампа ракеты к системам Patriot

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о достижении договорённости с американским лидером Дональдом Трампом о поставках ракет к системам противовоздушной обороны Patriot. Объём поставок не разглашается.

Источник: Life.ru

Бывший комик отметил, что эта тема стала предметом обсуждения с республиканцем на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Ранее Зеленский уже жаловался на дефицит ракет для ПВО и недостаток финансирования.

«Я общался с президентом Трампом и получил — не буду говорить, сколько — ракет PAC-3 для Patriot», — приводит слова главаря киевского режима агентство Укринформ.

Ранее Зеленский заявил об обсуждении параметров завершения конфликта на переговорах в Абу-Даби. По его словам, он лично определил рамки для диалога своей делегации. Бывший комик также анонсировал, что к переговорам в субботу присоединятся начальник Генерального штаба ВСУ генерал Анатолий Гнатов и представитель Главного разведывательного управления Вадим Скибицкий.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

