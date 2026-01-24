Бывший комик отметил, что эта тема стала предметом обсуждения с республиканцем на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Ранее Зеленский уже жаловался на дефицит ракет для ПВО и недостаток финансирования.
«Я общался с президентом Трампом и получил — не буду говорить, сколько — ракет PAC-3 для Patriot», — приводит слова главаря киевского режима агентство Укринформ.
Ранее Зеленский заявил об обсуждении параметров завершения конфликта на переговорах в Абу-Даби. По его словам, он лично определил рамки для диалога своей делегации. Бывший комик также анонсировал, что к переговорам в субботу присоединятся начальник Генерального штаба ВСУ генерал Анатолий Гнатов и представитель Главного разведывательного управления Вадим Скибицкий.
