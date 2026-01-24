«Не буду говорить, сколько»: Зеленский заявил, что получит от Трампа ракеты к системам Patriot

Ранее Зеленский заявил об обсуждении параметров завершения конфликта на переговорах в Абу-Даби. По его словам, он лично определил рамки для диалога своей делегации. Бывший комик также анонсировал, что к переговорам в субботу присоединятся начальник Генерального штаба ВСУ генерал Анатолий Гнатов и представитель Главного разведывательного управления Вадим Скибицкий.