«Первый — не комом»: Захарова испекла китайские блины в посольстве КНР

Захарова приготовила традиционные китайские блины.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попробовала себя в роли повара на мастер-классе в посольстве Китая 23 января. Дипломат вместе с другими гостями училась готовить традиционные китайские блины, фаршированные курицей и овощами.

«Первый блин не комом», — передает ТАСС слова посла КНР в Москве Чжан Ханьхуэя.

Вместе с шеф-поваром посольства Мария Захарова освоила приготовление национального китайского блюда. Приготовленный блинчик затем попробовал один из гостей мероприятия.

Ранее Захарова сообщила, что в частной беседе китайский чиновник отметил, что ее известность в Китае объясняется скорее ее внешностью, чем позицией по отношению к США. Тогда дипломат рассказала, что собеседник отметил ее красоту, сделав ей тем самым комплимент.

Кроме этого, дипломат также отмечала, что на Россия и Китай смотрят с надеждой на защиту традиционных ценностей.

