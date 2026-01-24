«Первый — не комом»: Захарова испекла китайские блины в посольстве КНР

Ранее Захарова сообщила, что в частной беседе китайский чиновник отметил, что ее известность в Китае объясняется скорее ее внешностью, чем позицией по отношению к США. Тогда дипломат рассказала, что собеседник отметил ее красоту, сделав ей тем самым комплимент.