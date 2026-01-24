США могут ввести полную морскую блокаду Кубы из-за нефти

Ранее глава Белого дома ужесточил свои заявления в адрес Кубы. Сначала он выражал мнение, что страна «падёт сама по себе», но вскоре после этого прозвучали угрозы в более резких выражениях. Позднее Трамп также заявил о намерении перекрыть Кубе доступ к нефти и финансам из Венесуэлы.