США могут ввести полную морскую блокаду Кубы из-за нефти

Источники издания уточняют, что окончательного решения пока не принято. Однако эти предложения могут быть включены в более широкий пакет мер, который представят американскому лидеру Дональду Трампу. Общая цель обсуждаемых шагов заключается в оказании давления на Гавану.
Ранее глава Белого дома ужесточил свои заявления в адрес Кубы. Сначала он выражал мнение, что страна «падёт сама по себе», но вскоре после этого прозвучали угрозы в более резких выражениях. Позднее Трамп также заявил о намерении перекрыть Кубе доступ к нефти и финансам из Венесуэлы.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа ищет контакты внутри кубинского правительства, которые могли бы помочь сместить действующую власть в Гаване до конца 2026 года. По данным издания, в Вашингтоне вдохновились недавними действиями против Венесуэлы и теперь рассматривают аналогичный сценарий для Кубы.
