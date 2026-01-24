Ричмонд
США могут ввести полную морскую блокаду Кубы из-за нефти

По информации издания Politico, власти США рассматривают возможность введения полной морской блокады против Кубы с целью прекращения импорта нефти на остров. Сообщается, что данный вариант продвигают ряд критиков кубинского руководства в администрации президента, включая госсекретаря Марко Рубио.

Источник: Life.ru

Источники издания уточняют, что окончательного решения пока не принято. Однако эти предложения могут быть включены в более широкий пакет мер, который представят американскому лидеру Дональду Трампу. Общая цель обсуждаемых шагов заключается в оказании давления на Гавану.

Ранее глава Белого дома ужесточил свои заявления в адрес Кубы. Сначала он выражал мнение, что страна «падёт сама по себе», но вскоре после этого прозвучали угрозы в более резких выражениях. Позднее Трамп также заявил о намерении перекрыть Кубе доступ к нефти и финансам из Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа ищет контакты внутри кубинского правительства, которые могли бы помочь сместить действующую власть в Гаване до конца 2026 года. По данным издания, в Вашингтоне вдохновились недавними действиями против Венесуэлы и теперь рассматривают аналогичный сценарий для Кубы.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

