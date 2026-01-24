Ричмонд
Новости СВО. ВС РФ освободили Симоновку, ВСУ в котле у Красного Лимана, Кличко зовёт киевлян в бункеры, переговоры о Донбассе в ОАЭ, 24 января

Армия России продвигается в ДНР, Сумской и Харьковской областях, Кличко призвал киевлян бежать из столицы Украины, важная встреча в ОАЭ, — дайджест Life.ru.

Курская область, 24 января.

78-я бригада ВСУ попала под удары российской авиации вблизи Курской области. Их позиции были атакованы у Ястребиного. ВС РФ наступают на Сумщине. Продвижение войск зафиксировано в Сумском, Краснопольском и Глуховском районах.

За сутки украинские вооружённые формирования потеряли свыше 60 человек, гаубицы М114, пять внедорожников, пункты управления БПЛА, а также станции Starlink.

Харьковская область, 24 января.

Армия России освободила село Симоновка Харьковской области, что подтверждает наше наступление от Волчанска вдоль Северского Донца. Военный корреспондент Александр Коц рассказал о важности продвижения здесь.

— В четырёх километрах к юго-западу — переправа через канал в районе украинского села Рубежное. Если её перекрыть, у противника на данном участке фронта останутся только два пути для переброски войск через Северский Донец — в районе Старого Салтова и Печенег. Ранее по этим переправам наносились комбинированные удары ракетами и дронами, — объяснил Коц.

По его мнению, целью ВС РФ на этом участке является отрезать Харьков от Великого Бурлука. Через последний ВСУ ведут наступление на Купянск. Военный блогер Юрий Подоляка сообщает и о других успехах наших войск у Волчанска.

— Идёт попытка дожать противника в районе Волчанских Хуторов. Чтобы далее двигаться правым (южным) берегом реки Волчанка до самых её истоков. Тоже перспективного направления на эту зиму, — пишет Подоляка.

Донецкая Народная Республика, 24 января.

ВС РФ продвигаются к Славянску, попутно освобождая Красный Лиман. Все дороги в этот город находятся под огневым контролем нашей армии. Бои идут у Лесхоза и в районе улиц Слобожанской и Петропавловской.

Развивается наступление в Святогорске. ВС РФ выбили противника из оздоровительного центра «Жемчужина». Идёт продвижение к военному госпиталю.

Артиллеристы «Востока» поразили позиции ВСУ в Запорожской области. Видео © Telegram / Минобороны России.

Киевлян призывают покинуть город.

Жителей украинской столицы призывают покинуть город. Виной тому не возможный массированный удар российских войск, а погода. Столичный градоначальник Виталий Кличко считает, что киевляне должны уехать туда, где есть источники тепла, или же ночевать в пунктах обогрева.

— В каждом районе Киева определены опорные пункты обогрева. В случае необходимости они смогут принять большое количество людей на ночёвку. Там будут обустроены спальные места, установлены мобильные котельные, обеспечено питание и базовые средства гигиены, — рассказал Кличко.

Встреча в ОАЭ представителей Москвы, Киева и Вашингтона.

В ОАЭ состоялась трёхсторонняя встреча представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Примечательно, что российская делегация полностью состояла из военнослужащих. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры посвящены вопросу принадлежности Донбасса. Стороны договорились продолжить диалог на следующий день, но на Украине назвали прошедшую встречу продуктивной.

