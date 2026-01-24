Berliner Zeitung: Украину ждут лишь два сценария — плохой и еще хуже

В конечном итоге, как отмечается в статье, «для Украины возможны два исхода: один негативный, а другой еще более негативный». Газета не пояснила, что подразумевается под этими сценариями. В статье указывается, что Украина «загнана в угол», она сталкивается с внутренними проблемами, «разваливающимся фронтом» и, прежде всего, отсутствием поддержки со стороны президента США Дональда Трампа.
«В нынешней ситуации мирное соглашение с Россией возможно только в том случае, если Украина будет готова пойти на крайние уступки: по сути, согласиться на все максималистские требования России», пишет газета. «Для Украины неизбежны три вещи», — пояснил австрийский политолог, эксперт в области Восточной Европы и России Герхард Манготт Berliner Zeitung. Он имеет в виду территориальные уступки, отказ от членства в НАТО и вывод иностранных войск. «Все остальное совершенно неприемлемо для России, и я не вижу места для маневра у украинского руководства», — констатировал он.
22 января в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером. Беседа была исключительно содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Переговоры, основной темой которых стало украинское урегулирование, продолжались около 4 часов. Москва и Вашингтон договорились, что 23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы РФ — США — Украина по вопросам безопасности. В пятницу источник сообщил ТАСС о том, что консультации на 23 января завершились и стороны доложат о промежуточных итогах переговоров в столице. При этом стороны согласились продолжить диалог на следующий день.