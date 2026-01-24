Berliner Zeitung: Украину ждут лишь два сценария — плохой и еще хуже

«В нынешней ситуации мирное соглашение с Россией возможно только в том случае, если Украина будет готова пойти на крайние уступки: по сути, согласиться на все максималистские требования России», пишет газета. «Для Украины неизбежны три вещи», — пояснил австрийский политолог, эксперт в области Восточной Европы и России Герхард Манготт Berliner Zeitung. Он имеет в виду территориальные уступки, отказ от членства в НАТО и вывод иностранных войск. «Все остальное совершенно неприемлемо для России, и я не вижу места для маневра у украинского руководства», — констатировал он.