Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский вывел Малюка* из состава Ставки верховного главнокомандующего

Главарь киевского режима Владимир Зеленский подписал указ об обновлении состава Ставки верховного главнокомандующего. Из состава этого руководящего органа исключён бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк*. Об этом стало известно из официального документа.

Согласно указу, в состав Ставки теперь входят министр обороны Михаил Фёдоров и первый вице-премьер — министр энергетики Денис Шмыгаль. Ставка верховного главнокомандующего является ключевым органом, обеспечивающим стратегическое руководство Вооружёнными силами Украины, другими военными формированиями и правоохранительными органами. Она координирует оборону страны.

Известно, что Малюк* был главой СБУ с февраля 2023 года, с июля 2022 года он временно исполнял обязанности руководителя ведомства.

Ранее сообщалось, что Верховная рада проголосовала за отставку Малюка* с поста главы СБУ, за это решение проголосовали 235 депутатов. Некоторые источники отмечали, что комитет нацбезопасности парламента не сразу поддержал его отставку.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.