Зеленский вывел Малюка* из состава Ставки верховного главнокомандующего

Согласно указу, в состав Ставки теперь входят министр обороны Михаил Фёдоров и первый вице-премьер — министр энергетики Денис Шмыгаль. Ставка верховного главнокомандующего является ключевым органом, обеспечивающим стратегическое руководство Вооружёнными силами Украины, другими военными формированиями и правоохранительными органами. Она координирует оборону страны.
Известно, что Малюк* был главой СБУ с февраля 2023 года, с июля 2022 года он временно исполнял обязанности руководителя ведомства.
Ранее сообщалось, что Верховная рада проголосовала за отставку Малюка* с поста главы СБУ, за это решение проголосовали 235 депутатов. Некоторые источники отмечали, что комитет нацбезопасности парламента не сразу поддержал его отставку.
* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.