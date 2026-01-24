Трамп заявил о позиции Канады по системе ПРО «Золотой купол» над Гренландией

Президент США Дональд Трамп заявил, что Канада выступает против планов строительства системы противоракетной обороны «Золотой купол» над Гренландией, которая, по его мнению, обеспечила бы безопасность и самой Канады. Своё заявление он опубликовал в социальной сети Truth Social.