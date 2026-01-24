Ричмонд
Трамп заявил о позиции Канады по системе ПРО «Золотой купол» над Гренландией

Президент США Дональд Трамп заявил, что Канада выступает против планов строительства системы противоракетной обороны «Золотой купол» над Гренландией, которая, по его мнению, обеспечила бы безопасность и самой Канады.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Канада выступает против планов строительства системы противоракетной обороны «Золотой купол» над Гренландией, которая, по его мнению, обеспечила бы безопасность и самой Канады. Своё заявление он опубликовал в социальной сети Truth Social.

«Канада выступает против строительства “Золотого купола” над Гренландией, хотя “Золотой купол” защитил бы Канаду», — написал Трамп.

Американский лидер также подверг критику внешнеполитический курс Оттавы, обвинив её в предпочтении сотрудничества с Китаем. Трамп выразил уверенность, что такой выбор приведёт к тому, что Китай «съест» Канаду в течение года.

Ранее сообщалось, что США и ЕС планируют собрать 800 миллиардов долларов на восстановление Украины.

