Канцлер Австрии высказался против ускоренного вступления Украины в ЕС

«Украина имеет перспективу членства в Европейском союзе так же, как и государства Западных Балкан. Я не являюсь сторонником “быстрой дорожки”: критерии вступления должны быть выполнены», — сказал Штокер в интервью швейцарской ежедневной газете Neue Zürcher Zeitung (NZZ).
По мнению канцлера, условия должны быть одинаковыми для всех.
В июне 2022 года Евросоюз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в интеграционное объединение, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим: с целью поддержать эти государства в их противостоянии с Россией.