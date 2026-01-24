Фидан заявил, что стороны конфликта на Украине приблизились к миру

Дипломат отметил, что у каждой стороны есть свои варианты решения конфликта. Он подчеркнул, что не считает возможным раскрывать детали обсуждений из-за их «деликатности». В этой связи он заявил о необходимости «креативных» решений со стороны США. Фидан сообщил, что обсуждал этот вопрос в Давосе во время краткой беседы со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером перед их поездкой в Москву.