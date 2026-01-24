Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фидан заявил, что стороны конфликта на Украине приблизились к миру

Конфликт на Украине приближается к решающему моменту, остался лишь один ключевой вопрос. Об этом заявил в эфире телеканала NTV глава МИД Турции Хакан Фидан.

Источник: Life.ru

«По бумагам мы сейчас существенно приблизились к миру. Все проблемы более или менее решены. Остался один вопрос. Похоже, что пока вопрос о территориях остается нерешённым. Это тема Донбасса», — заявил Фидан.

Дипломат отметил, что у каждой стороны есть свои варианты решения конфликта. Он подчеркнул, что не считает возможным раскрывать детали обсуждений из-за их «деликатности». В этой связи он заявил о необходимости «креативных» решений со стороны США. Фидан сообщил, что обсуждал этот вопрос в Давосе во время краткой беседы со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером перед их поездкой в Москву.

Фидан также напомнил, что Турция поддерживает диалог со всеми участниками конфликта и хорошо понимает их позиции. Анкара, по его словам, рассчитывает на достижение договорённостей и скорейшее завершение противостояния.

Ранее представители администрации США оценили первый день трёхсторонних переговоров между Россией, США и Украиной как продуктивный. Анонимный американский чиновник подтвердил, что состоявшаяся в Абу-Даби встреча была конструктивной. Заседание трёхсторонней рабочей группы по вопросам безопасности прошло в пятницу, продолжение запланировано на субботу.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше