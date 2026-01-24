Фидан заявил, что стороны конфликта на Украине приблизились к миру

«По бумагам мы сейчас существенно приблизились к миру. Все проблемы более или менее решены. Остался один вопрос. Похоже, что пока вопрос о территориях остается нерешённым. Это тема Донбасса», — заявил Фидан.
Дипломат отметил, что у каждой стороны есть свои варианты решения конфликта. Он подчеркнул, что не считает возможным раскрывать детали обсуждений из-за их «деликатности». В этой связи он заявил о необходимости «креативных» решений со стороны США. Фидан сообщил, что обсуждал этот вопрос в Давосе во время краткой беседы со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером перед их поездкой в Москву.
Фидан также напомнил, что Турция поддерживает диалог со всеми участниками конфликта и хорошо понимает их позиции. Анкара, по его словам, рассчитывает на достижение договорённостей и скорейшее завершение противостояния.
Ранее представители администрации США оценили первый день трёхсторонних переговоров между Россией, США и Украиной как продуктивный. Анонимный американский чиновник подтвердил, что состоявшаяся в Абу-Даби встреча была конструктивной. Заседание трёхсторонней рабочей группы по вопросам безопасности прошло в пятницу, продолжение запланировано на субботу.
