Мелони попросила Трампа о пересмотре формата Совета мира по Газе

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой пересмотреть формат Совета мира по восстановлению и управлению сектором Газа. Об этом она заявила на пресс-конференции в Риме после переговоров с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Мелони пояснила, что структура этой инициативы вызывает у итальянской стороны «объективные конституционные проблемы». Она также попросила рассмотреть возможность пересмотра формата, «чтобы удовлетворить потребности не только Италии, но и других европейских стран».

«Я сказала, что для нас существуют объективные конституционные проблемы в структуре этой инициативы, а также попросил о возможности пересмотреть этот формат, чтобы удовлетворить потребности не только Италии, но и других европейских стран. Мы должны попытаться проделать эту работу», — подчеркнула Мелони.

Премьер также заявляла, что не намерена подписывать документ о присоединении к Совету мира из-за его несоответствия конституции Италии.

Ранее президент США Дональд Трамп принял решение отозвать приглашение, направленное ранее Канаде, о вступлении в Совет мира. Об этом республиканец написал в Truth Social. В своем обращении к премьер-министру Канады американский лидер выразил благодарность за проявленное внимание к данному вопросу.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

