Мелони попросила Трампа о пересмотре формата Совета мира по Газе

Мелони пояснила, что структура этой инициативы вызывает у итальянской стороны «объективные конституционные проблемы». Она также попросила рассмотреть возможность пересмотра формата, «чтобы удовлетворить потребности не только Италии, но и других европейских стран».
Премьер также заявляла, что не намерена подписывать документ о присоединении к Совету мира из-за его несоответствия конституции Италии.
Ранее президент США Дональд Трамп принял решение отозвать приглашение, направленное ранее Канаде, о вступлении в Совет мира. Об этом республиканец написал в Truth Social. В своем обращении к премьер-министру Канады американский лидер выразил благодарность за проявленное внимание к данному вопросу.
