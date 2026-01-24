«Пивко» за Прилепина, деньги на ВСУ и забытая мать. За что поэтесса Полозкова попала в розыск

Её ищет МВД, а муж хочет забрать детей.
Беглая российская поэтесса Вера Полозкова* объявлена в розыск — соответствующая информация появилась в базе МВД. Статья, фигурантом которой стала богемная особа, не указана, однако в феврале прошлого года Росфинмониторинг включил её в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму.
Причём, кажется, это не самая большая неприятность, преследующая «литераторку». Накануне стало известно, что экс-супруг беглянки — Александр Бганцев — якобы подал в суд иск к Полозковой* на 100 тыс. евро с требованиями удалить «порочащие публикации» о нём из её блога, а также полной опеки над тремя детьми, которых она увезла с собой за границу.
Аллея ангелов её не тронула.
Поводов для собственного уголовного преследования Полозкова* дала достаточно. В 2022 году она публично осудила СВО, собрала детей и уехала из России. Чуть позже в интервью беглому блогеру Юрию Дудю** поэтесса договорилась до того, что, дескать, Аллея ангелов в Донецке, посвящённая более ста погибшим детям Донбасса в ходе так называемой АТО, вызвала у неё меньше душевных мук, чем погибшие дети на Украине.
По мнению Полозковой*, майской трагедии 2014 года в одесском Доме профсоюзов, где в результате нападения украинских нацистов на участников Антимайдана сгорели заживо 42 человека, могло бы не произойти, если бы не Россия.
При этом в том же интервью поэтесса на голубом глазу призналась, что финансово поддерживает Украину — часть средств от концертов она переводит некоей украинской подруге, которая собирает в Незалежной деньги на тактическую медицину, обмундирование и бронежилеты для ВСУ.
«Пивко» за покушение на Прилепина.
Однако чаша терпения общественности и российских властей была переполнена в 2023 года после её интервью ещё одному беглецу — бывшему медийному деятелю Михаилу Козыреву**.
В мае 2023 года был взорван автомобиль российского писателя Захара Прилепина. Он выжил, но получил серьёзные травмы, от которых ещё долго лечился. Тогда Следственный комитет возбудил дело по статье о теракте.
В своём эфире Козырев** напомнил Полозковой*, что она обещала выпить шампанского, когда публициста не станет. В ответ поэтесса заявила, что «максимум — пивко», так как террористы не довели дело до конца и потому до «шампанского недотянули».
Градус негодования обескуражил даже саму жрицу поэзии. В своих соцсетях она призналась, что такого хейта в её адрес не было даже после интервью у Дудя**. Однако к народному недовольству добавились меры со стороны государства — тогда и была начата проверка высказываний Полозковой* на оправдание терроризма, и в феврале 2025 года появилась соответствующая запись в перечне Росфинмониторинга.
Бывший муж заберёт у неё детей?
Как пишут СМИ, до своего бегства Полозкова* скиталась по съёмным квартирам и зарабатывала лишь поэзией. Хотя прописка у неё была в квартире площадью 43 квадрата, расположенной в доме в 2-м Балтийском переулке — это у станции метро «Сокол».
Она часто жаловалась своим подписчикам в соцсетях, что этого ей не хватает для жизни с тремя детьми. С мужем — басистом её группы Александром Бганцевым — она развелась, так как считала его абьюзером, поскольку он был недоволен тем, что супруга не занимается домашними делами.
— У меня уже было две книги, гастроли, блоги, и я сказала: я не сяду дома варить борщи и лепить пельмени, — заявила Полозкова* в своём последнем интервью.
При этом выяснилось, что не все из трёх её детей от мужа — отцовство своего третьего ребёнка звезда поэзии от общественности скрывает, хотя ребёнок появился в браке с Бганцевым.
Теперь Полозкова* всем говорит, что «у детей есть теоретические отцы, но они не то чтобы прикладывают усилия какие-то». Подавшего на неё в суд мужа она считает нарциссом, пытающимся забрать у неё детей лишь из мести. И, дескать, удивительно, как это у человека, который якобы сидел у неё на шее, нашлись деньги на адвокатов. Забавно, но после этих, а также ещё ряда подобных откровений даже фанаты поэтессы признали, что жертвой семейного абьюза была отнюдь не она.
Квартира в Москве, жизнь на Кипре.
После начала СВО Полозкова* уехала в Индию, после неё перебралась в Грузию, а после — на Кипр. Там она отдала детей в школу и начала обустраиваться. При этом Полозкова* призналась, что она бросила тяжелобольную мать на родине. В 2024 году 77-летняя женщина умерла — и дочь даже не приехала на похороны.
Полозкова-младшая* унаследовала её квартиру, расположенную через дорогу от места регистрации поэтессы. Площадь родительской трёшки — 80 кв. метров, такие на рынке стоят от 26 млн рублей. Впрочем, с оформлением прав есть проблемы — Полозкова* фактически не может приехать в Россию, поскольку её арестуют прямо на въезде. Ещё в конце 2024 года беглянка плакалась, что не знает, что делать с квартирой.
При этом стоит отметить, что поэтесса продолжает зарабатывать в России. Здесь у неё до сих пор открыт ИП с деятельностью художественного творчества, радио и телевизионного вещания, исполнительских искусств. Суммы заработков неизвестны, однако, если верить самой Полозковой*, муж сидел с детьми и не работал — и она сама оплачивала все расходы семьи, а также заграничный отдых.
* Включена в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
** Включён в реестр иностранных агентов Министерства юстиции России.