«Пивко» за Прилепина, деньги на ВСУ и забытая мать. За что поэтесса Полозкова попала в розыск

Теперь Полозкова* всем говорит, что «у детей есть теоретические отцы, но они не то чтобы прикладывают усилия какие-то». Подавшего на неё в суд мужа она считает нарциссом, пытающимся забрать у неё детей лишь из мести. И, дескать, удивительно, как это у человека, который якобы сидел у неё на шее, нашлись деньги на адвокатов. Забавно, но после этих, а также ещё ряда подобных откровений даже фанаты поэтессы признали, что жертвой семейного абьюза была отнюдь не она.