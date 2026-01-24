Ричмонд
Появились фотографии с переговоров по украинскому конфликту в Абу-Даби

Появились кадры с трёхсторонней встречи в Абу-Даби, посвящённой урегулированию украинского конфликта. Фотографии были опубликованы пресс-службой президента Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мохаммеда бин Зайд аль-Нахайяна.

Источник: Life.ru

На опубликованных кадрах справа от президента ОАЭ Мохаммеда бен Заида Аль Нахайяна сидит начальник Главного управления Генштаба Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) Игорь Костюков. Слева от него находится секретарь СНБО Украины Рустем Умеров. Рядом с главами делегаций России и Украины также присутствуют спецпосланник президента США Стив Уиткофф и инвестор Джаред Кушнер.

Со стороны Эмиратов во встрече участвовал наследный принц Абу-Даби Халед бен Мухаммед Аль Нахайян.

Напомним, первый день переговоров в Абу-Даби был завершён. Консультации на текущий день прекратили без публичных заявлений и комментариев для прессы. Формат обсуждений остался закрытым, детали повестки не раскрыли. Участники встречи дали согласие на продолжение консультаций 24 января.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

