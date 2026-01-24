Появились фотографии с переговоров по украинскому конфликту в Абу-Даби

Напомним, первый день переговоров в Абу-Даби был завершён. Консультации на текущий день прекратили без публичных заявлений и комментариев для прессы. Формат обсуждений остался закрытым, детали повестки не раскрыли. Участники встречи дали согласие на продолжение консультаций 24 января.