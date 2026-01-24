Нидерланды отказались вступать в Совет мира

Нидерланды официально отказались от участия в «Совете мира», инициативе по урегулированию ситуации в секторе Газа, предложенной президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел королевства Давид ван Вил в эфире телеканала NPO2.
По его словам, большинство стран Европейского союза также не намерены присоединяться к этой структуре.
Ван Вил подчеркнул, что для Ближнего Востока критически важна быстрая реализация мирного плана по Газе, и хотя «Совет мира» может действовать более прагматично, Евросоюз придерживается более принципиальной позиции по данному вопросу.
Ранее сообщалось, что Мелони попросила Трампа изменить формат работы «Совета мира».
