Лидера партии «Великая Молдова» задержали с ребёнком в аэропорту Кишинёва

Фуртунэ выразила обеспокоенность тем, что инцидент напугал её ребенка.
«Сегодня в Международном аэропорту Кишинёва, меня задержали вместе с моим ребёнком. Он испуган. Ребёнок, который не понимает, почему его мама считается угрозой. Сейчас мы дома. Если мать должна успокаивать ребёнка, потому что государство его напугало, тогда проблема не в матери. Проблема во власти, которая потеряла душу», — заявила оппозиционер.
Она также подчеркнула, что не откажется от своей оппозиционной деятельности. В ответ на заявление Фуртунэ пограничная полиция Молдавии опубликовала пресс-релиз, в котором утверждается, что к политику «применяли лишь обычные процедуры проверки, предусмотренные законодательством, без каких-либо дополнительных мер, кроме стандартного контроля документов».
Ранее МИД РФ призвал воздержаться от поездок в Молдавию из-за притеснения россиян. Речь идёт, в частности, о действиях сотрудников аэропорта Кишинёва. По прилёту в республику наши соотечественники регулярно подвергаются унизительному досмотру и проверке. Нередко россияне по много часов ожидают в транзитной зоне без обеспечения элементарных бытовых условий и возможности связи с внешним миром. Некоторые провели так по двое суток, после чего получили отказ во въезде по надуманной причине.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.