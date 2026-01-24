Лидера партии «Великая Молдова» задержали с ребёнком в аэропорту Кишинёва

Ранее МИД РФ призвал воздержаться от поездок в Молдавию из-за притеснения россиян. Речь идёт, в частности, о действиях сотрудников аэропорта Кишинёва. По прилёту в республику наши соотечественники регулярно подвергаются унизительному досмотру и проверке. Нередко россияне по много часов ожидают в транзитной зоне без обеспечения элементарных бытовых условий и возможности связи с внешним миром. Некоторые провели так по двое суток, после чего получили отказ во въезде по надуманной причине.