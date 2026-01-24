Ричмонд
СВО
Лидера партии «Великая Молдова» задержали с ребёнком в аэропорту Кишинёва

Лидер оппозиционной партии «Великая Молдова» (Moldova Mare) Виктория Фуртунэ сообщила о своём задержании вместе с несовершеннолетней дочерью в аэропорту Кишинёва во время прохождения пограничного контроля. Об этом политик написала в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

Фуртунэ выразила обеспокоенность тем, что инцидент напугал её ребенка.

«Сегодня в Международном аэропорту Кишинёва, меня задержали вместе с моим ребёнком. Он испуган. Ребёнок, который не понимает, почему его мама считается угрозой. Сейчас мы дома. Если мать должна успокаивать ребёнка, потому что государство его напугало, тогда проблема не в матери. Проблема во власти, которая потеряла душу», — заявила оппозиционер.

Она также подчеркнула, что не откажется от своей оппозиционной деятельности. В ответ на заявление Фуртунэ пограничная полиция Молдавии опубликовала пресс-релиз, в котором утверждается, что к политику «применяли лишь обычные процедуры проверки, предусмотренные законодательством, без каких-либо дополнительных мер, кроме стандартного контроля документов».

В мае прошлого года Фуртунэ высказалась за возвращение Молдавии исторической области Буджак, которая в 1940 году была передана Украинской ССР. В июле 2025 года Совет Евросоюза включил её в список лиц, которым вменяют попытки дестабилизации Молдавии, и ввёл ограничения на въезд в страны ЕС.

Ранее МИД РФ призвал воздержаться от поездок в Молдавию из-за притеснения россиян. Речь идёт, в частности, о действиях сотрудников аэропорта Кишинёва. По прилёту в республику наши соотечественники регулярно подвергаются унизительному досмотру и проверке. Нередко россияне по много часов ожидают в транзитной зоне без обеспечения элементарных бытовых условий и возможности связи с внешним миром. Некоторые провели так по двое суток, после чего получили отказ во въезде по надуманной причине.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

