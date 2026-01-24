Ричмонд
Зеленский обновил состав Ставки верховного главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об обновлении состава Ставки верховного главнокомандующего. Из него выведен бывший глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. Соответствующий указ был опубликован 23 января на сайте президента.

Согласно документу, в состав ставки теперь входят глава минобороны Украины Михаил Федоров и первый вице-премьер — министр энергетики страны Денис Шмыгаль.

Ранее, 6 января, сообщалось, что отставка Малюка могла быть связана с коррупционным скандалом в «Энергоатоме». Национальное антикоррупционное бюро Украины выявило схему отмывания около $100 млн, в результате чего обвинения были предъявлены семи лицам, включая бизнесмена Тимура Миндича.

Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
