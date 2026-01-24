Зеленский обновил состав Ставки верховного главнокомандующего

Согласно документу, в состав ставки теперь входят глава минобороны Украины Михаил Федоров и первый вице-премьер — министр энергетики страны Денис Шмыгаль.
Ранее, 6 января, сообщалось, что отставка Малюка могла быть связана с коррупционным скандалом в «Энергоатоме». Национальное антикоррупционное бюро Украины выявило схему отмывания около $100 млн, в результате чего обвинения были предъявлены семи лицам, включая бизнесмена Тимура Миндича.
