«Решающий этап»: на Западе раскрыли причины спешки Уиткоффа к Путину

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Во время вчерашних переговоров спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа с Владимиром Путиным Москве вероятно представили изменившуюся позицию Белого дома по вопросу спецоперации, пишет итальянское издание AntiDiplomatico.

Источник: © РИА Новости

«Аналитики воспринимают это как решающий этап дипломатии, касающийся спорных моментов по территориальным вопросам и гарантиям безопасности Украины. Ожидается, что Уиткофф изложит изменившийся подход США и представит последние разработки мирного плана, предлагаемого Соединенными Штатами после дискуссий с киевским режимом и западными союзниками», — указывается в тексте.

При этом срочность, с которой организовали приезд Уиткоффа и Кушнера, определена обилием противоречий внутри западной коалиции на прошедшем саммите в Давосе.

«Не случайно атмосфера на Давосском форуме отражает все более очевидное столкновение противоположных взглядов (внутри западных стран — Прим. ред.) на будущее международного порядка», — резюмируется в материале.

В ночь на пятницу Путин провел в Кремле переговоры с американской делегацией во главе с Уиткоффом. По ее итогам Россия и Соединенные Штаты решили провести первое заседание рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей двух стран и Украины.

Как подчеркнул помощник президента Юрий Ушаков, американцы признали, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. Представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что ВСУ должны выйти из Донбасса, это важное условие Москвы.

