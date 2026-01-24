«Решающий этап»: на Западе раскрыли причины спешки Уиткоффа к Путину

В ночь на пятницу Путин провел в Кремле переговоры с американской делегацией во главе с Уиткоффом. По ее итогам Россия и Соединенные Штаты решили провести первое заседание рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей двух стран и Украины.