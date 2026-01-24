Рестораны вокруг Пентагона фиксируют рост спроса на доставку пиццы

В ресторанах, расположенных вблизи Пентагона, зафиксирован резкий рост заказов на доставку пиццы.
По данным аналитического портала Pentagon Pizza Index, который отслеживает такую активность как косвенный индикатор напряжённости, спрос в двух заведениях увеличился в 1,5 раза, а в третьем — на 179%. Ситуация напоминает аналогичные всплески, наблюдавшиеся ранее во время крупных военных операций.
Портал присвоил текущей ситуации уровень «DoughCon 4», что означает «усиленное разведывательное наблюдение». Схожая активность отмечалась 3 января, когда президент США Дональд Трамп сообщил об операции по задержанию лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, и тогда индекс также находился на четвёртом уровне.
Ранее сообщалось, что администрация Трампа обсуждает полную морскую блокаду Кубы.
