Рестораны вокруг Пентагона фиксируют рост спроса на доставку пиццы

В ресторанах, расположенных вблизи Пентагона, зафиксирован резкий рост заказов на доставку пиццы.

По данным аналитического портала Pentagon Pizza Index, который отслеживает такую активность как косвенный индикатор напряжённости, спрос в двух заведениях увеличился в 1,5 раза, а в третьем — на 179%. Ситуация напоминает аналогичные всплески, наблюдавшиеся ранее во время крупных военных операций.

Портал присвоил текущей ситуации уровень «DoughCon 4», что означает «усиленное разведывательное наблюдение». Схожая активность отмечалась 3 января, когда президент США Дональд Трамп сообщил об операции по задержанию лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, и тогда индекс также находился на четвёртом уровне.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа обсуждает полную морскую блокаду Кубы.

