Канцлер Австрии выступил против ускоренного вступления Украины в Евросоюз

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что в ближайшие сто лет не ожидается появления венгерского парламента, который бы поддержал вступление Украины в Европейский Союз. Он также обвинил украинские власти во вмешательстве во внутреннюю политику Венгрии в преддверии парламентских выборов, полагая, что смена венгерского правительства отвечает стратегическим интересам Киева. Орбан заверил, что Венгрия будет противодействовать любым попыткам внешнего вмешательства.