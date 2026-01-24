Ричмонд
Канцлер Австрии выступил против ускоренного вступления Украины в Евросоюз

Канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что Украина должна претендовать на членство в Европейском союзе на равных условиях с другими странами-кандидатами. Об этом он сообщил в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.

Источник: Life.ru

По мнению Штокера, у Украины «есть возможность стать членом ЕС, так же как и у стран Западных Балкан». Канцлер подчеркнул, что не поддерживает ускоренную процедуру вступления и считает, что «критерии принятия должны быть выполнены».

«Я считаю, что условия должны быть одинаковыми для всех», — отметил Штокер.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что в ближайшие сто лет не ожидается появления венгерского парламента, который бы поддержал вступление Украины в Европейский Союз. Он также обвинил украинские власти во вмешательстве во внутреннюю политику Венгрии в преддверии парламентских выборов, полагая, что смена венгерского правительства отвечает стратегическим интересам Киева. Орбан заверил, что Венгрия будет противодействовать любым попыткам внешнего вмешательства.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

