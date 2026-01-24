Канцлер Австрии выступил против ускоренного вступления Украины в Евросоюз

По мнению Штокера, у Украины «есть возможность стать членом ЕС, так же как и у стран Западных Балкан». Канцлер подчеркнул, что не поддерживает ускоренную процедуру вступления и считает, что «критерии принятия должны быть выполнены».
«Я считаю, что условия должны быть одинаковыми для всех», — отметил Штокер.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что в ближайшие сто лет не ожидается появления венгерского парламента, который бы поддержал вступление Украины в Европейский Союз. Он также обвинил украинские власти во вмешательстве во внутреннюю политику Венгрии в преддверии парламентских выборов, полагая, что смена венгерского правительства отвечает стратегическим интересам Киева. Орбан заверил, что Венгрия будет противодействовать любым попыткам внешнего вмешательства.
