Завершился первый день переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Об этом сообщает агентство Reuters.
Стороны исключили приглашение журналистов и сохранили в тайне подробности переговоров.
Переговорный процесс продолжится в субботу, 24 января. Диалог остается конструктивным. Участники дискуссии планируют проинформировать свои правительства о достигнутых промежуточных итогах. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что это «только первые переговоры».
«Иногда участники отходят в сторону для отдельных дискуссий, иногда все встречаются вместе, иногда несколько групп расходятся по темам», — рассказали в МИД ОАЭ.
Основная тема переговоров — это территориальный вопрос. Этим объясняется состав делегации: Россия направила на встречу только генералов, которые досконально осведомлены о положении дел на передовой.
Группу российских переговорщиков, чей полный состав не раскрывается, возглавляет опытный участник диалога — начальник ГРУ адмирал Игорь Костюков. Он ранее входил в делегацию с Владимиром Мединским на переговорах в Стамбуле.
Анализируя последние данные, Украина направила на переговоры представительную делегацию высшего руководящего состава. В нее вошли секретарь СНБО Рустем Умеров, глава Офиса президента Кирилл Буданов*, руководитель парламентского большинства Давид Арахамия, начальник Генштаба Андрей Гнатов, глава ГУР Олег Иващенко, его заместитель, а также замминистра иностранных дел Сергей Кислица и другие.
На этих переговорах американскую сторону представляют Джаред Кушнер и Джош Грюнбаум.
В этот же день в Абу-Даби прошли консультации по экономической повестке между российским представителем Кириллом Дмитриевым и американским коллегой Стивеном Уиткоффом.
Ключевым требованием России, как многократно озвучивалось, остается вывод украинских войск из Донбасса. Помимо этого, помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Москва рассчитывает на выполнение США конкретных обещаний. В свою очередь киевский главарь Владимир Зеленский публично выступает категорически против вывода ВСУ.
* — Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.