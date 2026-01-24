Уиткофф и Кушнер посетят Израиль

Глава палестинского комитета технократов по управлению сектором Газа Али Шаас заявил в четверг, что КПП «Рафах» будет открыт на следующей неделе. Этот КПП является единственным переходом анклава, который до войны в секторе Газа не контролировался Израилем. КПП играет ключевую роль в доставке гуманитарной помощи, эвакуации раненых и перемещении гражданского населения, а также используется международными организациями для ввоза жизненно необходимых грузов. Режим его работы неоднократно приостанавливался и возобновлялся в зависимости от ситуации с безопасностью, что напрямую отражалось на гуманитарной обстановке в Газе.
«Посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибудут в Израиль завтра (в субботу — ред.) и, как ожидается, встретятся с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. На встрече, как ожидается, будут обсуждаться вопросы открытия КПП “Рафах” и начало восстановления Газы», — говорится в публикации.
По данным портала, американские посредники пытаются уговорить власти Израиля открыть КПП до возвращения из анклава тела последнего погибшего израильского заложника Рана Гвили.
План Трампа из 20 пунктов по прекращению войны в Газе предусматривал возобновление работы КПП «Рафах» еще в октябре прошлого года, когда было достигнуто соглашение о прекращении огня. Издание The Times of Israel отмечает, что Израиль стремился ограничить работу КПП только выездом жителей Газы, настаивая при этом на возвращении тела последнего павшего заложника и разоружении палестинского движения ХАМАС, прежде чем полностью ввести КПП в эксплуатацию.