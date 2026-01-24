Ричмонд
США заявили об ударе по судну в Тихом океане, погибли двое

Объединённая оперативная группа «Южное копьё» ВС США нанесла удар по судну в восточной части Тихого океана, которое, по данным разведки, использовалось организациями, признанными террористическими, и следовало по маршрутам наркоторговли.

Как сообщило Южное командование вооружённых сил США в социальной сети X, удар был нанесён по приказу военного министра Пита Хегсета и привёл к ликвидации двух подозреваемых наркоторговцев.

«В результате удара были ликвидированы два наркотеррориста, один человек выжил», — написало командование.

Ранее сообщалось, что рестораны вокруг Пентагона фиксируют рост спроса на доставку пиццы.

