США заявили об ударе по судну в Тихом океане, погибли двое

Объединённая оперативная группа «Южное копьё» ВС США нанесла удар по судну в восточной части Тихого океана, которое, по данным разведки, использовалось организациями, признанными террористическими, и следовало по маршрутам наркоторговли.
Как сообщило Южное командование вооружённых сил США в социальной сети X, удар был нанесён по приказу военного министра Пита Хегсета и привёл к ликвидации двух подозреваемых наркоторговцев.
«В результате удара были ликвидированы два наркотеррориста, один человек выжил», — написало командование.
