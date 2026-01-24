KLM прекратила полёты над Ближним Востоком из-за роста напряжённости

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи официально подтвердил данные, ранее опубликованные иранскими СМИ, согласно которым число жертв беспорядков в стране превысило три тысячи человек. В своем сообщении в соцсетях глава внешнеполитического ведомства указал точное число погибших — 3 117 человек, отметив, что среди них были как гражданские лица, так и представители силовых структур. Иранские власти обвинили в организации беспорядков Израиль и США. Ранее американский лидер Дональд Трамп допускал возможность военного вмешательства в дела Исламской Республики.