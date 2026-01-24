KLM прекратила полёты над Ближним Востоком из-за роста напряжённости

«Авиакомпания KLM прекращает полёты по ряду направлений на Ближнем Востоке из-за растущей напряжённости в регионе. Авиакомпания объявила о временной приостановке полётов над Ираном, Ираком, Израилем и несколькими странами Персидского залива», — информирует авиаперевозчик.
В компании пояснили, что мера принята на фоне сложившейся геополитической обстановки. Обычно KLM консультируется с правительством Нидерландов перед введением подобных ограничений. На данный момент срок действия временных мер не определён.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи официально подтвердил данные, ранее опубликованные иранскими СМИ, согласно которым число жертв беспорядков в стране превысило три тысячи человек. В своем сообщении в соцсетях глава внешнеполитического ведомства указал точное число погибших — 3 117 человек, отметив, что среди них были как гражданские лица, так и представители силовых структур. Иранские власти обвинили в организации беспорядков Израиль и США. Ранее американский лидер Дональд Трамп допускал возможность военного вмешательства в дела Исламской Республики.
