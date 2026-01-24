Ричмонд
В Чернигове ВСУ прекратили финансирование учебного батальона из-за дефицита бюджета

Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, причиной стала нехватка средств в местном бюджете, превышающая 60 миллионов гривен (около 106 миллионов рублей).

Источник также отметил, что в дальнейшем возможно сокращение денежного довольствия для военнослужащих этого подразделения до минимально допустимого уровня.

Ранее сообщалось, что во Львовской области мужчина открыл огонь по сотрудникам ТЦК.

