Нидерланды отказались от участия в Совете мира

Нидерланды отказались от участия в Совете мира, созданном по инициативе американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел страны Давид ван Вил в интервью NPO.

Источник: Life.ru

Он отметил, что страна не будет присоединяться к организации, как и большинство стран Евросоюза. А для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке нужно быстро реализовать мирный план. По словам дипломата, Совет мира намерен действовать прагматично, когда как ЕС придерживаются принципиальной позиции.

А ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой пересмотреть формат Совета мира по восстановлению и управлению сектором Газа. Она пояснила, что структура этой инициативы вызывает у итальянской стороны «объективные конституционные проблемы». Премьер также попросила рассмотреть возможность пересмотра формата, «чтобы удовлетворить потребности не только Италии, но и других европейских стран».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

