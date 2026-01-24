Нидерланды отказались от участия в Совете мира

Он отметил, что страна не будет присоединяться к организации, как и большинство стран Евросоюза. А для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке нужно быстро реализовать мирный план. По словам дипломата, Совет мира намерен действовать прагматично, когда как ЕС придерживаются принципиальной позиции.
А ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой пересмотреть формат Совета мира по восстановлению и управлению сектором Газа. Она пояснила, что структура этой инициативы вызывает у итальянской стороны «объективные конституционные проблемы». Премьер также попросила рассмотреть возможность пересмотра формата, «чтобы удовлетворить потребности не только Италии, но и других европейских стран».
