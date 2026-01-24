В МИД рассказали о цели визита представителей США в Москву

«Как известно, американские представители специально приезжали в Москву 22—23 января , чтобы лично проинформировать руководство России по итогам своих контактов с украинцами и европейцами и совместно с нами определить параметры дальнейших действий. Встреча была полезной во всех смыслах для обеих сторон», — сказал он.