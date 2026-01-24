Ричмонд
В США предупредили Европу о последствиях затягивания украинского конфликта

Отставной полковник армии США, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что затягивание украинского конфликта может обернуться масштабной трагедией для всей Европы.

В эфире YouTube-канала он призвал как можно скорее завершить боевые действия, предупредив, что дальнейшая эскалация повышает риск «чего-то по-настоящему плохого». По его мнению, президент России Владимир Путин демонстрирует поразительную сдержанность, хотя многие ожидали бы более жёсткого ответа в адрес НАТО.

Макгрегор также обвинил киевский режим в том, что его главная цель, помимо личного обогащения, — продолжать наносить ущерб России. Он утверждал, что президент Украины Владимир Зеленский располагает более чем миллиардом долларов наличными на различных счетах, и что об этом осведомлены ЦРУ, Моссад, МИ-6 и другие разведслужбы.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о договоренности с Трампом о поставках ракет.

