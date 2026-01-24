Ричмонд
ВМС США нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане

Вооружённые силы США атаковали судно, предположительно использовавшееся для перевозки наркотиков, в восточной части Тихого океана. Соответствующее заявление распространило Южное командование ВС США в социальной сети Х.

Источник: Life.ru

ВМС США нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане. Видео © X / Southcom.

Разведданные подтвердили, что судно следовало по одному из известных маршрутов контрабандистов. В результате удара погибли два человека, один — выжил. Командование проинформировало Береговую охрану для активации поисково-спасательной операции.

Ранее стало известно, что власти США рассматривают возможность введения полной морской блокады против Кубы с целью прекращения импорта нефти на остров. Сообщается, что данный вариант продвигают ряд критиков кубинского руководства в администрации президента, включая госсекретаря Марко Рубио. Окончательного решения пока не принято. Однако эти предложения могут быть включены в более широкий пакет мер, который представят американскому лидеру Дональду Трампу.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

