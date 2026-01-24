ВМС США нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане. Видео © X / Southcom.
Разведданные подтвердили, что судно следовало по одному из известных маршрутов контрабандистов. В результате удара погибли два человека, один — выжил. Командование проинформировало Береговую охрану для активации поисково-спасательной операции.
Ранее стало известно, что власти США рассматривают возможность введения полной морской блокады против Кубы с целью прекращения импорта нефти на остров. Сообщается, что данный вариант продвигают ряд критиков кубинского руководства в администрации президента, включая госсекретаря Марко Рубио. Окончательного решения пока не принято. Однако эти предложения могут быть включены в более широкий пакет мер, который представят американскому лидеру Дональду Трампу.
