Трамп: Канада возражает против проекта «Золотой купол» над Гренландией

«Канада выступает против строительства “Золотого купола” над Гренландией, хотя “Золотой купол” защитил бы Канаду», — написал американский лидер.
По словам хозяина Белого дома, Канада предпочла сотрудничество с Китаем, который, по его мнению, «съест их» в течение года.
Ранее Дональд Трамп показал провокационное фото с картой США, на которой под флаг Штатов перешла и Канада. Также республиканец заявлял, что Канада обязана своим существованием Соединённым Штатам, на что премьер-министр Марк Карни ответил, что процветание Канады зависит от усилий её граждан.
