Трамп: Канада возражает против проекта «Золотой купол» над Гренландией

Ранее Дональд Трамп показал провокационное фото с картой США, на которой под флаг Штатов перешла и Канада. Также республиканец заявлял, что Канада обязана своим существованием Соединённым Штатам, на что премьер-министр Марк Карни ответил, что процветание Канады зависит от усилий её граждан.