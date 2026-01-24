Ричмонд
Трамп: Канада возражает против проекта «Золотой купол» над Гренландией

Президент США Дональд Трамп заявил, что Канада выступила против строительства системы ПРО «Золотой купол» над Гренландией. Об этом республиканец сообщил в социальной сети Truth Social.

«Канада выступает против строительства “Золотого купола” над Гренландией, хотя “Золотой купол” защитил бы Канаду», — написал американский лидер.

По словам хозяина Белого дома, Канада предпочла сотрудничество с Китаем, который, по его мнению, «съест их» в течение года.

Ранее Дональд Трамп показал провокационное фото с картой США, на которой под флаг Штатов перешла и Канада. Также республиканец заявлял, что Канада обязана своим существованием Соединённым Штатам, на что премьер-министр Марк Карни ответил, что процветание Канады зависит от усилий её граждан.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

