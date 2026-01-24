В МИД Нидерландах объяснили приостановку полётов KLM на Ближнем Востоке

Ранее перевозчик KLM объявил о приостановке использования воздушного пространства Ирана, Ирака, Израиля, а также нескольких государств Персидского залива. В компании указали, что мера носит превентивный характер и обусловлена текущей обстановкой в регионе. Обычно KLM консультируется с правительством Нидерландов перед введением подобных ограничений. На данный момент срок действия временных мер не определён.