В МИД Нидерландах объяснили приостановку полётов KLM на Ближнем Востоке

Решение нидерландской авиакомпании KLM приостановить рейсы над рядом стран Ближнего Востока, включая Иран и Израль, связано с наращиванием военного присутствия в регионах и действиями американцев. Об этом заявил глава МИД Нидерландов Давид ван Вил в эфире телеканала NPO.

Источник: Life.ru

«Я не могу подтвердить, что именно является причиной. Но ситуация неспокойная. Происходит наращивание военной силы. Если бы американцы что-то предприняли, они не стали бы обязательно информировать других заранее», — отметил ван Вил.

Дипломат также добавил, что если на основании собственных данных авиакомпания пришла к выводу о вероятности развития событий в ближайшие выходные, временный отказ от полётов является рациональным решением.

Ранее перевозчик KLM объявил о приостановке использования воздушного пространства Ирана, Ирака, Израиля, а также нескольких государств Персидского залива. В компании указали, что мера носит превентивный характер и обусловлена текущей обстановкой в регионе. Обычно KLM консультируется с правительством Нидерландов перед введением подобных ограничений. На данный момент срок действия временных мер не определён.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

