В МИД Нидерландах объяснили приостановку полётов KLM на Ближнем Востоке

«Я не могу подтвердить, что именно является причиной. Но ситуация неспокойная. Происходит наращивание военной силы. Если бы американцы что-то предприняли, они не стали бы обязательно информировать других заранее», — отметил ван Вил.
Дипломат также добавил, что если на основании собственных данных авиакомпания пришла к выводу о вероятности развития событий в ближайшие выходные, временный отказ от полётов является рациональным решением.
Ранее перевозчик KLM объявил о приостановке использования воздушного пространства Ирана, Ирака, Израиля, а также нескольких государств Персидского залива. В компании указали, что мера носит превентивный характер и обусловлена текущей обстановкой в регионе. Обычно KLM консультируется с правительством Нидерландов перед введением подобных ограничений. На данный момент срок действия временных мер не определён.
