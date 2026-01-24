В министерстве подчеркнули необходимость отмены принятого в августе 2024 года закона «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций», который, как считают в МИД, создаёт юридический механизм для запрета канонической церкви.
«Необходимость прекращения преследований УПЦ, включая отмену принятого в августе 2024 года закона “О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций”, которым предусмотрено создание юридического механизма по запрету канонической церкви, наряду с устранением нарушений прав русского и русскоязычного населения — одно из ключевых условий достижения устойчивого урегулирования украинского кризиса», — заявили в министерстве.
Ранее сообщалось, что урегулирование украинского конфликта возможно только после устранения его первопричин. Спикер МИД РФ Мария Захарова заявляла, что для этого необходимо возвращение Украины к нейтральному внеблоковому статусу, её демилитаризация и денацификация, а также соблюдение прав русскоязычного населения и признание новых территориальных реалий, сложившихся после 2022 года.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.