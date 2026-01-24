МИД РФ: Прекращение гонений УПЦ — ключевое условие урегулирования на Украине

Ранее сообщалось, что урегулирование украинского конфликта возможно только после устранения его первопричин. Спикер МИД РФ Мария Захарова заявляла, что для этого необходимо возвращение Украины к нейтральному внеблоковому статусу, её демилитаризация и денацификация, а также соблюдение прав русскоязычного населения и признание новых территориальных реалий, сложившихся после 2022 года.