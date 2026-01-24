В пиццериях в районе Пентагона вырос спрос на заказы

«Степень готовности (DOUGHCON) 4: Повышенная разведывательная готовность», — говорится в статусе.
Всего на сайте пять степеней, первая показывает максимальную готовность. Согласно статистике портала, в двух ресторанах объём заказов вырос в полтора раза. Пиццерия Domino’s Pizza показывает рост спроса на 192% со статусом «гораздо оживлённее, чем обычно».
Ранее источники американского издания Politico сообщили, что власти США рассматривают возможность введения полной морской блокады против Кубы с целью прекращения импорта нефти на остров. Сообщается, что данный вариант продвигают ряд критиков кубинского руководства в администрации президента, включая госсекретаря Марко Рубио. Окончательное решение ещё не принято.
