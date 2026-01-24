Ричмонд
В пиццериях в районе Пентагона вырос спрос на заказы

В пиццериях в районе Пентагона замечена необычная ночная активность, что зачастую фиксируется во время подготовки военных к крупным операциям. Об этом говорят данные сайта Pentagon Pizza Index.

Источник: Life.ru

«Степень готовности (DOUGHCON) 4: Повышенная разведывательная готовность», — говорится в статусе.

Всего на сайте пять степеней, первая показывает максимальную готовность. Согласно статистике портала, в двух ресторанах объём заказов вырос в полтора раза. Пиццерия Domino’s Pizza показывает рост спроса на 192% со статусом «гораздо оживлённее, чем обычно».

Ранее источники американского издания Politico сообщили, что власти США рассматривают возможность введения полной морской блокады против Кубы с целью прекращения импорта нефти на остров. Сообщается, что данный вариант продвигают ряд критиков кубинского руководства в администрации президента, включая госсекретаря Марко Рубио. Окончательное решение ещё не принято.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

