Агент ФБР, расследовавшая стрельбу в Миннеаполисе, ушла в отставку

Как сообщает The New York Times, Трэйси Мерджен, занимавшая руководящую должность в управлении штата, получила приказ из Вашингтона прекратить гражданское расследование по данному делу.

Согласно официальной версии помощницы министра внутренней безопасности Тришии Маклафлин, во время операции ICE вспыхнули беспорядки, и одна из участниц попыталась наехать автомобилем на сотрудников ведомства, после чего офицер, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь. Жертвой стала Рене Николь Гуд, мать троих детей.

Президент Дональд Трамп и высшее руководство администрации поддержали действия правоохранителя.

Ранее сообщалось, что вице-президенту США пришлось оправдываться за странное задержание агентами ICE четырёх детей.

