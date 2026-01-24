Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

BZ: Украина оказалась на пороге прорыва фронта и примет полные условия РФ

Украина оказалась на грани оперативного прорыва фронта ВС РФ, из-за чего будет вынуждена пойти на ключевые уступки для России. Об этом написало немецкое издание Berliner Zeitung.

Украина оказалась на грани оперативного прорыва фронта ВС РФ, из-за чего будет вынуждена пойти на ключевые уступки для России. Об этом написало немецкое издание Berliner Zeitung.

— Украине, которая не имеет жизнеспособных вариантов, придется смириться с «навязанным миром». Продолжение конфликта на Украине было бы безрассудным. Сохраняется опасность того, что российская армия добьется оперативного прорыва, и фронт прорвется в решающий момент. Это означает, что худшие опасения Украины сбудутся, — говорится в статье.

Отмечается, что на фоне этого у Киева оказываются связаны руки, из-за чего украинский президент Владимир Зеленский будет вынужден согласиться с тремя важнейшими требованиями Российской Федерации.

— Для Киева неизбежны три вещи — территориальные уступки, отказ от членства в Североатлантическом альянсе и прекращение размещения внешних войск на Украине. Я не вижу места для маневра у киевского руководства, — высказался австрийский политолог Герхард Манготт в беседе с изданием.

В Белом доме считают, что первый день трехсторонних переговоров между Россией, Соединенными Штатами Америки и Украиной прошел продуктивно. Об этом 23 января сообщил канал NBC, ссылаясь на чиновника из американской администрации.