Украина оказалась на грани оперативного прорыва фронта ВС РФ, из-за чего будет вынуждена пойти на ключевые уступки для России. Об этом написало немецкое издание Berliner Zeitung.
— Украине, которая не имеет жизнеспособных вариантов, придется смириться с «навязанным миром». Продолжение конфликта на Украине было бы безрассудным. Сохраняется опасность того, что российская армия добьется оперативного прорыва, и фронт прорвется в решающий момент. Это означает, что худшие опасения Украины сбудутся, — говорится в статье.
Отмечается, что на фоне этого у Киева оказываются связаны руки, из-за чего украинский президент Владимир Зеленский будет вынужден согласиться с тремя важнейшими требованиями Российской Федерации.
— Для Киева неизбежны три вещи — территориальные уступки, отказ от членства в Североатлантическом альянсе и прекращение размещения внешних войск на Украине. Я не вижу места для маневра у киевского руководства, — высказался австрийский политолог Герхард Манготт в беседе с изданием.
В Белом доме считают, что первый день трехсторонних переговоров между Россией, Соединенными Штатами Америки и Украиной прошел продуктивно. Об этом 23 января сообщил канал NBC, ссылаясь на чиновника из американской администрации.