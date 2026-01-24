Белый дом опубликовал фото Трампа с пингвином в Гренландии

Американский президент не исключал применения силы для присоединения Гренландии, но в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что США не будут использовать военную силу. Трамп уверен, что после реализации сделки по Гренландии США получат полный доступ к территории и смогут разместить там любое оборудование и вооружения, которые сочтут нужным.