МИД Турции заявил о возможной подготовке Израиля к атаке на Иран

«Есть признаки того, что Израиль готовится к нападению на Иран», — сказал Фидан турецкому телеканалу NTV (запись опубликована на YouTube). Каких-либо подробностей министр не привел.
Как добавил Хакан Фидан, Иран сталкивается с серьезными экономическими проблемами. При этом, по его словам, связывать протестные настроения граждан с отношением к властям ошибочно. Фидан также уточнил, что во время обсуждения возможного удара США по Ирану в регионе наблюдалась дипломатическая активность.
