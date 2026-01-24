МИД Турции заявил о возможной подготовке Израиля к атаке на Иран

Как добавил Хакан Фидан, Иран сталкивается с серьезными экономическими проблемами. При этом, по его словам, связывать протестные настроения граждан с отношением к властям ошибочно. Фидан также уточнил, что во время обсуждения возможного удара США по Ирану в регионе наблюдалась дипломатическая активность.