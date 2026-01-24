Ричмонд
Пентагон заявил о превосходстве союзников по НАТО над Россией

Министерство обороны США внесло в оборонную стратегию утверждение о том, что европейские союзники по НАТО обладают совокупной экономической и демографической мощью, превосходящей российские показатели, что, по мнению авторов документа, обеспечивает им больший скрытый военный потенциал.

В тексте отмечается: «Европейские страны НАТО значительно превосходят Россию по масштабам экономики, численности населения и, следовательно, по скрытому военному потенциалу».

Напомним, что в ресторанах, расположенных вблизи Пентагона, зафиксирован резкий рост заказов на доставку пиццы. По данным аналитического портала Pentagon Pizza Index, который отслеживает такую активность как косвенный индикатор напряжённости, спрос в двух заведениях увеличился в 1,5 раза, а в третьем — на 179%. Ситуация напоминает аналогичные всплески, наблюдавшиеся ранее во время крупных военных операций.

Ранее США заявили об ударе по судну в Тихом океане, погибли двое.

