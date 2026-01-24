Пентагон заявил о превосходстве союзников по НАТО над Россией

Напомним, что в ресторанах, расположенных вблизи Пентагона, зафиксирован резкий рост заказов на доставку пиццы. По данным аналитического портала Pentagon Pizza Index, который отслеживает такую активность как косвенный индикатор напряжённости, спрос в двух заведениях увеличился в 1,5 раза, а в третьем — на 179%. Ситуация напоминает аналогичные всплески, наблюдавшиеся ранее во время крупных военных операций.