В Харькове, Киеве и Павлограде прогремела серия взрывов

В Харькове, Киеве и Павлограде прогремела серия взрывов после объявления воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ. Источники отмечают, что сигнал тревоги одновременно звучал в нескольких областях страны, включая Черкасскую, Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, Днепропетровскую, а также части Житомирской и Киевской областей.

По данным агентства ТСН, в столице одновременно работали системы противовоздушной обороны. В Павлограде Днепропетровской области зафиксировали отдельный взрыв после сигнала тревоги.

Ранее сообщалось, что ситуация с электроснабжением на территории Украины резко обострилась из-за значительных повреждений в системе энергоснабжения. Крупнейшая энергетическая компания страны ДТЭК сообщила о работе системы на пределе возможностей. Для предотвращения перегрузок диспетчеры вынуждены прибегать к аварийным отключениям. Компания выразила надежду на скорое улучшение ситуации благодаря проводимым восстановительным работам.

