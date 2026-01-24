В Харькове, Киеве и Павлограде прогремела серия взрывов

По данным агентства ТСН, в столице одновременно работали системы противовоздушной обороны. В Павлограде Днепропетровской области зафиксировали отдельный взрыв после сигнала тревоги.
Ранее сообщалось, что ситуация с электроснабжением на территории Украины резко обострилась из-за значительных повреждений в системе энергоснабжения. Крупнейшая энергетическая компания страны ДТЭК сообщила о работе системы на пределе возможностей. Для предотвращения перегрузок диспетчеры вынуждены прибегать к аварийным отключениям. Компания выразила надежду на скорое улучшение ситуации благодаря проводимым восстановительным работам.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.