План Трампа подрывает надежды Украины вступить в ЕС, заявили на Западе

Согласно анализу британской газеты The Telegraph, мирный план президента США Дональда Трампа по Украине, включающий создание зоны свободной торговли между Вашингтоном и Киевом, может фактически закрыть Украине путь в Европейский союз.
Публикация поясняет, что членство в ЕС требует передачи контроля над внешней торговлей Брюсселю, что станет невозможным при наличии отдельного торгового соглашения с США.
Таким образом, вступление Украины в Евросоюз окажется реальным только если сам Брюссель заключит аналогичную сделку с Вашингтоном, что авторы материала считают почти невероятным.
Ситуацию дополнительно осложняет недавняя резкая критика президентом Владимиром Зеленским внутренних разногласий внутри ЕС, что, по мнению издания, снизит готовность европейских партнёров ускорять интеграцию с Киевом.
Ранее в США предупредили Европу о последствиях затягивания украинского конфликта.
