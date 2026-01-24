Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

План Трампа подрывает надежды Украины вступить в ЕС, заявили на Западе

Согласно анализу британской газеты The Telegraph, мирный план президента США Дональда Трампа по Украине, включающий создание зоны свободной торговли между Вашингтоном и Киевом, может фактически закрыть Украине путь в Европейский союз.

Согласно анализу британской газеты The Telegraph, мирный план президента США Дональда Трампа по Украине, включающий создание зоны свободной торговли между Вашингтоном и Киевом, может фактически закрыть Украине путь в Европейский союз.

Публикация поясняет, что членство в ЕС требует передачи контроля над внешней торговлей Брюсселю, что станет невозможным при наличии отдельного торгового соглашения с США.

Таким образом, вступление Украины в Евросоюз окажется реальным только если сам Брюссель заключит аналогичную сделку с Вашингтоном, что авторы материала считают почти невероятным.

Ситуацию дополнительно осложняет недавняя резкая критика президентом Владимиром Зеленским внутренних разногласий внутри ЕС, что, по мнению издания, снизит готовность европейских партнёров ускорять интеграцию с Киевом.

Ранее в США предупредили Европу о последствиях затягивания украинского конфликта.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше