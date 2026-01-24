Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США в новой стратегии нацобороны назвали Россию постоянной угрозой

Власти США опубликовали ежегодный доклад о национальной стратегии обороны. Россия в нем указана как «постоянная, но контролируемая» угроза для восточных флангов НАТО.

Источник: AP 2024

«Россия останется постоянной, но управляемой угрозой для восточных членов НАТО в обозримом будущем», — указано в стратегии. В ней также написано, что Россия обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом, «который она продолжает модернизировать и диверсифицировать».

Как указано в документе, Пентагон «обеспечит готовность сил США к обороне против российских угроз для нашей родины». Кроме того, в нем написано, что европейские страны НАТО значительно превосходят Россию по масштабам экономики, численности населения «и, следовательно, по скрытому военному потенциалу».

В национальной стратегии обороны США упоминается конфликт на Украине. «Как заявлял президент Трамп, война на Украине должна закончиться. Он также подчеркнул, что это прежде всего ответственность Европы», — указано в стратегии.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше