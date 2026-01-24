США в новой стратегии нацобороны назвали Россию постоянной угрозой

Как указано в документе, Пентагон «обеспечит готовность сил США к обороне против российских угроз для нашей родины». Кроме того, в нем написано, что европейские страны НАТО значительно превосходят Россию по масштабам экономики, численности населения «и, следовательно, по скрытому военному потенциалу».