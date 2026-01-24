Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп поддержал кандидатуру конгрессвумен Луны на предстоящих выборах

Президент США Дональд Трамп публично поддержал конгрессвумен Анну Паулину Луну на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс. В своём сообщении в социальной сети Truth Social республиканец охарактеризовал её как истинную патриотку и надёжного союзника.

Источник: Life.ru

«Конгрессвумен Анна Паулина Луна — патриотка движения “Америка превыше всего” и выдающаяся защитница интересов замечательных жителей 13-го избирательного округа штата Флорида… Анна Паулина Луна — очень хороший друг, боец и победитель, и она пользуется моей полной и безоговорочной поддержкой во время переизбрании», — написал Трамп.

Хозяин Белого дома назвал Луну выдающимся защитником интересов избирателей своего округа во Флориде и активным сторонником идеи «Америка превыше всего». Он заявил, что оказывает ей полную и безоговорочную поддержку в её кампании по переизбранию, подчеркнув её качества борца и победителя.

В декабре 2025 года конгрессвумен Луна привлекла внимание, заявив о недопустимости преследования православных христиан на Украине и призвав прекратить финансовую помощь Киеву. Промежуточные выборы в Конгресс США запланированы на 3 ноября.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Канада выступила против строительства системы ПРО «Золотой купол» над Гренландией. По словам хозяина Белого дома, Канада предпочла сотрудничество с Китаем, который, по его мнению, «съест их» в течение года.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше