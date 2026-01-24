Трамп поддержал кандидатуру конгрессвумен Луны на предстоящих выборах

«Конгрессвумен Анна Паулина Луна — патриотка движения “Америка превыше всего” и выдающаяся защитница интересов замечательных жителей 13-го избирательного округа штата Флорида… Анна Паулина Луна — очень хороший друг, боец и победитель, и она пользуется моей полной и безоговорочной поддержкой во время переизбрании», — написал Трамп.
Хозяин Белого дома назвал Луну выдающимся защитником интересов избирателей своего округа во Флориде и активным сторонником идеи «Америка превыше всего». Он заявил, что оказывает ей полную и безоговорочную поддержку в её кампании по переизбранию, подчеркнув её качества борца и победителя.
В декабре 2025 года конгрессвумен Луна привлекла внимание, заявив о недопустимости преследования православных христиан на Украине и призвав прекратить финансовую помощь Киеву. Промежуточные выборы в Конгресс США запланированы на 3 ноября.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Канада выступила против строительства системы ПРО «Золотой купол» над Гренландией. По словам хозяина Белого дома, Канада предпочла сотрудничество с Китаем, который, по его мнению, «съест их» в течение года.
