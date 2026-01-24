Трамп поддержал кандидатуру конгрессвумен Луны на предстоящих выборах

Хозяин Белого дома назвал Луну выдающимся защитником интересов избирателей своего округа во Флориде и активным сторонником идеи «Америка превыше всего». Он заявил, что оказывает ей полную и безоговорочную поддержку в её кампании по переизбранию, подчеркнув её качества борца и победителя.