В Пентагоне заявили, что у России — крупнейший в мире ядерный арсенал

Ранее бывший руководитель НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости прямого диалога с Россией на фоне кризиса системы безопасности в Европе. Столтенберг заявил, что страны Запада должны обсуждать с Россией прекращение боевых действий на Украине и выстраивать общение в формате соседских отношений. По его словам, такой подход остаётся необходимым даже в условиях текущего кризиса в сфере международной безопасности. Экс-глава альянса также указал на важность возобновления контактов для обсуждения контроля над вооружениями.