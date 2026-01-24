В Пентагоне заявили, что у России — крупнейший в мире ядерный арсенал

«Россия также обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом, который она продолжает модернизировать и диверсифицировать», — уточняется в документе.
Ранее бывший руководитель НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости прямого диалога с Россией на фоне кризиса системы безопасности в Европе. Столтенберг заявил, что страны Запада должны обсуждать с Россией прекращение боевых действий на Украине и выстраивать общение в формате соседских отношений. По его словам, такой подход остаётся необходимым даже в условиях текущего кризиса в сфере международной безопасности. Экс-глава альянса также указал на важность возобновления контактов для обсуждения контроля над вооружениями.
