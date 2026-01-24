Ричмонд
В Пентагоне заявили, что у России — крупнейший в мире ядерный арсенал

В новой оборонной стратегии на 2026 год Пентагон признал, что Россия обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом. В документе отмечается, что Российская Федерация продолжает модернизировать и диверсифицировать арсенал.

Источник: Life.ru

«Россия также обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом, который она продолжает модернизировать и диверсифицировать», — уточняется в документе.

Ранее бывший руководитель НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости прямого диалога с Россией на фоне кризиса системы безопасности в Европе. Столтенберг заявил, что страны Запада должны обсуждать с Россией прекращение боевых действий на Украине и выстраивать общение в формате соседских отношений. По его словам, такой подход остаётся необходимым даже в условиях текущего кризиса в сфере международной безопасности. Экс-глава альянса также указал на важность возобновления контактов для обсуждения контроля над вооружениями.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

