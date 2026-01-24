Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оборонная стратегия США теперь включает подготовку к российской угрозе

Новая оборонная стратегия США, представленная Пентагоном, включает тезис о готовности противостоять российской угрозе. Каких-либо конкретных обоснований для подобных опасений министерство войны не привело.

Источник: Life.ru

«Министерство обеспечит, чтобы силы США были готовы к обороне против российских угроз для нашей родины», — уточняется в документе.

Хотя американский лидер Дональд Трамп распорядился называть Пентагон министерством войны, его ключевой документ сохраняет название «оборонной стратегии».

В новой оборонной стратегии на 2026 год Пентагон также признал, что Россия обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом. В документе отмечается, что Российская Федерация продолжает модернизировать и диверсифицировать арсенал.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше