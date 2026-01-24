Оборонная стратегия США теперь включает подготовку к российской угрозе

«Министерство обеспечит, чтобы силы США были готовы к обороне против российских угроз для нашей родины», — уточняется в документе.
Хотя американский лидер Дональд Трамп распорядился называть Пентагон министерством войны, его ключевой документ сохраняет название «оборонной стратегии».
В новой оборонной стратегии на 2026 год Пентагон также признал, что Россия обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом. В документе отмечается, что Российская Федерация продолжает модернизировать и диверсифицировать арсенал.
